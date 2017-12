“Reforma da Previdência combate privilégios”, diz Temer

O presidente Michel Temer chamou a atenção do público presente na premiação Brasileiros do Ano de 2017 para a necessidade de se aprovar a reforma da Previdência. “A reforma da Previdência visa, precisamente, a combater os privilégios. O que a reforma faz é proteger os pobres, que na verdade pagam para poucos os privilégios do serviço público. É preciso, naturalmente, eliminar certos preconceitos”, afirmou Temer.

Após a abertura de seu discurso, Temer citou a figura de Domingo Alzugaray, fundador da Editora Três. “Aqui foram colhidos depoimentos de vários setores da sociedade. Eu só devo dizer o seguinte: quero cumprimentar a todos. Tornam-se duplamente brasileiros pela concessão do título de Brasileiro do Ano. Gostaria de conceder este mesmo título a Domingo Alzugaray, mas não posso fazê-lo. Como tenho esta outra competência, concedo a Medalha ao Mérito Cultural a Domingo Alzugaray”, concluiu o presidente.