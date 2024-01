Reforços e remanescentes de 2023 são submetidos a exames em 1º dia de trabalho no Santos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/01/2024 - 17:08 Para compartilhar:

Sorrisos, cumprimentos, abraços e exames médicos. Assim foi o primeiro dia de trabalho do Santos visando a temporada 2024. Os 11 reforços – o zagueiro Gil ainda se apresentará – e os remanescentes que estão nos planos de Fábio Carille estiveram no CT Meninos da Vila para a arrancada na temporada.

Entre os contratados, nomes conhecidos como de Otero, Cazares, Giuliano, William Bigode e do volante Pituca, que aceitou reduzir os salários para retornar ao clube. Chegou mostrando alegria e beijando o escudo santistas.

Depois de tantos cumprimentos para se ambientarem e se enturmarem, os jogadores foram submetidos aos exames médicos, retirando sangue e fazendo testes físicos para evitar problemas no futuro.

“A reapresentação é um momento no clube diferente todo ano. A gente recebe novos atletas e também os remanescentes, que já eram atletas do clube. São dois grupos diferentes nesse dia e alguns têm de fazer algumas avaliações que nunca fizeram no clube”, explicou Rodrigo Zogaib, coordenador da área de Saúde do Santos, detalhando as primeiras atividades.

“Temos de ter algumas atenções. A gente já tem estudo desses novos atletas, mas temos de ter foco e atenção contra lesões. É feito uma investigação médica, depois passam para fisiologia, onde são feitos quatro testes e vão para os testes físicos para saltos, musculatura, até nutricional e cardíaca. Amanhã (domingo) terminamos com os exames de imagem de cada atleta.”

Alguns se assustaram na hora de tirar sangue, outros apelaram às caretas com as primeiras baterias físicas após as férias. Com um elenco totalmente remodelado, o Santos espera fazer bonito no Paulistão, onde caiu na fase de grupos nas últimas três temporadas e também na missão de ir bem na Série B e voltar à elite, a meta de 2024.

