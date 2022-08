Reforços do Vasco, Fabio Gomes e Paulo Victor aparecem no BID, treinam e já podem estrear

Parceria Lance & IstoÉ 03/08/2022 - 18:12 Compartilhe

Os nomes dos novos reforços do Vasco, Fabio Gomes e Paulo Victor, já constam no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O lateral-esquerdo foi apresentado oficialmente pelo clube nesta quarta-feira. Já o atacante será apresentado somente na sexta-feira.

Com isso, os jogadores já estão à disposição do técnico interino Emílio Faro para o próximo jogo. Após a apresentação de PV, os jogadores treinaram com o grupo. Com isso, deram seus primeiros passos como atletas do Cruz-Maltino.

Na próxima terça-feira, o Gigante da Colina vai enfrentar a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas antes, neste domingo os sócios votarão na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) decidirá a venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube à 777 Partners

