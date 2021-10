Reforços do Corinthians participaram de dois em cada três gols na série invicta Giuliano, Renato Augusto e Róger Guedes tiveram influência direta em oito dos 12 tentos anotados nessa sequência de nove partidas sem derrota. Apenas Willian não participou

O Corinthians empatou com o Red Bull Bragantino, em 2 a 2, no último sábado, e completou seu nono jogo consecutivo sem perder. Não há como negar que os protagonistas dessa série foram justamente os reforços, que começaram a estrear justamente na primeira partida da sequência. Nesse período, eles tiveram participação direta em oito dos 12 gols marcados pelo time.

A última vez que o Timão foi derrotado, foi contra o Flamengo, por 3 a 1, na Neo Química Arena, em uma atuação que a Fiel quer esquecer. De lá para cá, muita coisa mudou, principalmente em termos de peças. Não é à toa que são quatro vitórias e cinco empates no período, que começou com um 0 a 0 com o Santos, fora de casa, em clássico que marcou a estreia do contratado Giuliano.

Se naquele jogo o Corinthians não balançou a rede, a partir dali os reforços foram essenciais para a construção dos resultados. De cada três gols marcados, dois tiveram influência direta de Giuliano, de Renato Augusto ou de Róger Guedes. Apenas Willian ainda não teve participação (gol ou assistência).

Giuliano, por exemplo, deu três assistências e marcou um gol. Ao todo, foi influente em quatro tentos corintianos nesses nove jogos. Renato, por sua vez, marcou dois gols (aliás, dois golaços). Enquanto Róger anotou três bolas na rede e deu uma assistência, participação ativa em quatro gols no período.

Como é possível observar, essa soma resultaria em dez participações em gols, mas não seria o correto para esse levantamento, pois em alguns deles um reforço interagiu com o outro. Como foi o caso duas vezes de Giuliano, que deu uma assistência para Renato Augusto e outra para Róger Guedes. Sendo assim, não são consideradas quatro participações, mas sim apenas duas.

Dessa forma, é impossível não associar a melhora dos resultados e do desempenho aos reforços. No último sábado, contra o Bragantino, graças ao diferencial dessas contratações, foi possível empatar um jogo praticamente perdido, com direito a golaço de Renato Augusto e assistência de Giuliano.

Confira a lista de participações em gols dos reforços na série invicta:

1) Santos 0 x 0 Corinthians – Sem participação;

2) Corinthians 3 x 1 Ceará – Assistência de Giuliano para gol de Renato Augusto;

3) ​Athletico-PR 0 x 1 Corinthians – Sem participação;

4) Grêmio 0 x 1 Corinthians – Sem participação;

5) Corinthians 1 x 1 Juventude – Gol de Róger Guedes;

6) Atlético-GO 1 x 1 Corinthians – Assistência de Róger Guedes para Gabriel Pereira;

​7) Corinthians 1 x 1 América-MG – Gol de Giuliano;

8) Corinthians 2 x 1 Palmeiras – Dois Gols de Róger Guedes, um com assistência de Giuliano;

9) Red Bull Bragantino 2 x 2 Corinthians – Gol de Renato Augusto e Assistência de Giuliano para Mosquito;







