Reforços da Ponte Preta, Zé Mário e Sérgio Raphael projetam Série B: ‘Buscar o acesso’

Reforços da Ponte Preta para a Série B do Campeonato Brasileiro, o lateral-direito Zé Mário e o zagueiro Sérgio Raphael disseram suas primeiras palavras e projetaram um restante de temporada de sucesso para o clube paulista.

Zé Mário, de 32 anos, já vinha treinando com o elenco, mas tinha contrato com a Inter de Limeira até a última quarta-feira. “Estou motivado e feliz de vestir essa camisa. Eu sei a responsabilidade que é defender um clube do tamanho da Ponte Preta e a minha expectativa é de fazer uma grande Série B.”

Já Sérgio Raphael estava disputando o Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu, que foi vice-campeão diante do Flamengo. “Fiquei muito feliz de participar de uma grande campanha no Campeonato Carioca e agora quero dar sequência na Ponte Preta. A nossa busca é pelo acesso. Estou com expectativas altas porque o elenco está sendo montado com intuito de brigar. Quero ajudar na busca por esses objetivos.”

A Ponte Preta já confirmou oito reforços para a Série B. Os outros seis são o goleiro William; o zagueiro Joílson, os volantes Dudu Vieira e Lucas Buchecha e os atacantes Matheus Régis e Éverton Brito.

A Série B está prevista para iniciar em 19 de abril, mas a tabela ainda será detalhada pela CBF. A Ponte Preta estreia em casa, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), diante do Coritiba.