Reforço perde espaço no Flamengo com mudança no sistema de Paulo Sousa Um dos cinco reforços para 2022, Marinho só esteve em campo em duas das últimas sete partidas do Flamengo, justamente nas quais Paulo Sousa preservou os principais nomes

Utilizado em apenas duas das últimas sete partidas do Flamengo, Marinho vê cada vez menos possibilidades para firmar-se como titular na equipe de Paulo Sousa. Diante das mudanças no sistema de jogo promovidas pelo treinador nas últimas semanas, o atacante não tem recebido chances. Neste mês, foi acionado justamente quando o Rubro-Negro atuou com um time alternativo no duelo com o Altos-PI.





Desde 23 de abril, quando foi titular na derrota para o Athletico, Marinho só entrou em campo nas partidas da Copa do Brasil. É verdade que o atacante sofreu uma fratura na costela, que o deixou de fora de um jogo, mas também é um fato que o camisa 31 não entregou o esperado nas chances que recebeu do Mister. Em 17 jogos (sete como titular), Marinho soma um gol e duas assistências.

NOVA FUNÇÃO E MUDANÇA DE SISTEMA

A trajetória de Marinho sob o comando de Paulo Sousa não tem sido fácil. No início do ano, o atacante recebeu as primeiras chances como um ponta-esquerdo de um time que atuava com uma primeira linha com três homens. O próprio camisa 31 falou sobre a adaptação à função após a partida contra o São Paulo, na qual foi decisivo por ali.

Contudo, as seguidas lesões de nomes como Pablo, David Luiz e Filipe Luís, e a cobrança por melhor desempenho do time, fizeram Paulo Sousa abrir mão do sistema nas últimas partidas, na quais o Flamengo atuou com duas linhas de quatro, com Everton Ribeiro e Arrascaeta “alimentando” o ataque com Bruno Henrique e Gabigol.

Ainda neste sentido, a entrada de Ayrton Lucas na lateral esquerda faz com que o jogador que entre pela direita seja, de fato, um lateral, com mais obrigações defensivas do que um ala, e Marinho, por ora, ainda não conquistou a confiança de Paulo Sousa para substituir os homens da frente. Pela esquerda, Lázaro é quem vem sendo usado.

À medida que Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol recuperam o entrosamento e o resto do time busca equilíbrio, as chances para Marinho parecem ficar mais raras, mas o atacante segue atrás de seu espaço no time. O próximo compromisso do time é no sábado, pelo Brasileirão, contra o Goiás. O jogo será no Maraca.

