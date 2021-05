Reforço para a temporada, Abel Hernández cresce no Fluminense e aumenta competitividade no ataque Mesmo sendo reserva imediato de Fred, uruguaio já marcou quatro vezes em seis jogos e pede passagem por mais tempo em campo

Contratado junto ao pacotão de reforços para a Libertadores, Abel Hernández é sem dúvidas quem mais vem aproveitando as chances, embora Cazares já tenha sido escalado como titular da equipe principal. Opção imediata de Roger Machado para o lugar de Fred, o uruguaio vem entrando em praticamente todas as partidas, além de ter feito gols importantes, como no jogo de ida da final do Carioca, no empate em 1 a 1 contra o Flamengo. Assim, veja abaixo a análise do LANCE! sobre como Abel vem se saindo e como poderá ser mais utilizado por Roger Machado.

Centroavante nato, Abel Hernández também já atuou pelas beiradas, apesar de não ser o preferencial do jogador. Desde que chegou ao Fluminense, porém, o atleta vem sendo utilizado como referência central na área e, na grande maioria, substituindo Fred. É lógico que a boa fase do uruguaio já chama a atenção pela concorrência da titularidade no ataque. Mesmo assim, por tudo que representa Fred e, claro, por também viver um bom momento, dificilmente Roger optará por deixar o camisa 9 no banco.

Neste caso, a vantagem pro Tricolor aparece, uma vez que Abel pode se tornar um talismã da equipe, assim como Gabriel Teixeira. Isso porque, como Fred já está com 37 anos, são raros os jogos em que o ídolo irá aguentar os 90 minutos. Por isso, ter um atacante no banco como o uruguaio é algo para se comemorar, já que o desnível não será tão evidente – muito mais pela idade e disposição física do que propriamente nos quesitos técnicos.

Tal fato mostra, mais uma vez, a força do banco do Flu. No último gol do atacante, por exemplo, toda a jogada que originaria o revés para o Junior Barranquilla foi formada por atletas suplentes naquela ocasião: Biel iniciou com um passe de três dedos, Nene fez a assistência e Abel completou para o fundo das redes.

Outro ponto positivo do atacante são as penalidades. Nos dois únicos pênaltis a favor do Tricolor na temporada, Abel converteu ambos – contra Madureira e Portuguesa -, mesmo em ocasiões em que Ganso, Cazares ou Bobadilla estivessem em campo.

O melhor desempenho do que na última temporada também é algo favorável. Isso porque, Abel Hernández chegou ao futebol brasileiro no ano passado, para defender as cores do Internacional. Após um começo meteórico, logo com dois gols na Libertadores, o jogador caiu de rendimento e virou banco, tanto com Coudet como com seu xará Abel Braga.

Ao todo, pelo Colorado, foram seis gols em 31 partidas. Logo, com 25 jogos a menos, desde que chegou ao Flu, o uruguaio esta a apenas dois tentos de igualar sua marca da última temporada. Aliás, o Flamengo, próximo adversário do Fluminense, já foi vítima de Abel em outra ocasião além do jogo de ida da final do Carioca. No fechamento de turno do último Brasileirão, o atacante deixou o dele no empate de 2 a 2 entre Internacional e a equipe rubro-negra.



Provavelmente com Abel sendo opção para o segundo tempo, o Fluminense já se prepara para a decisão do Estadual. Assim, a final contra o Flamengo que está empatada em 1 a 1, por conta do primeiro duelo, será neste sábado, às 21h05, no Maracanã.

