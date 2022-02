Reforço do São Paulo contra o Santo André, Rafinha crê em 1° triunfo e arrancada

O São Paulo entra em campo sob pressão nesta quarta-feira, pelo Paulistão. Ainda sem ganhar na competição, o atual campeão recebe o Santo André reforçado do lateral-direito Rafinha, que mostra confiança em desencanto do time e fala em arrancada rumo às quartas de final.

O jogador foi poupado na visita ao Red Bull Bragantino – derrota por 4 a 3 – e agora retorna no confronto marcado para 19 horas, no Morumbi. Rogério Ceni ensaiou muitas formações ao longo do treino da manhã desta terça-feira e pode surpreender na escalação. Rafinha é uma mudança certa.

“Estamos finalizando a pré-temporada, já fizemos três jogos e infelizmente a primeira vitória não veio, mas o trabalho está sendo muito bem feito. No último jogo realizamos uma bela partida”, enfatiza Rafinha, que promete redenção já no próximo confronto.

“O torcedor são-paulino é fantástico e merece esta primeira vitória. Nós também merecemos para dar uma arrancada no Campeonato Paulista e tenho certeza que vai acontecer”, promete o experiente jogador, que não esconde sua alegria em atuar no Morumbi.

“Jogar no Morumbi é uma coisa que não tem explicação. Acho que todo jogador tem essa vontade. É um palco onde grandes artistas do futebol passaram e hoje tenho o privilégio de estar defendendo o São Paulo no estádio”, afirma, com entusiasmo.

Em sua primeira aparição no Paulistão, o lateral-direito ainda rasga elogios à competição. “É um campeonato muito disputado e difícil, com competitividade grande, as equipes começam a pré-temporada antes e chegam melhor. Mas é muito gostoso e espero que a gente possa chegar o mais longe possível.”

