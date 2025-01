Reforço do Lyon, argentino Almada se despede do Botafogo: ‘Foi incrível’

Um dos destaques no Botafogo nos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, o meia Thiago Almada publicou uma carta de despedida do clube alvinegro. O argentino acertou sua transferência ao Lyon, da França, que faz parte da rede multi-clubes de John Textor.

“Torcida do Botafogo, obrigado por todo esse tempo incrível e por todo o carinho que recebi! Agradeço ao clube pela oportunidade de defender essa camisa, ao staff e aos meus companheiros por todo apoio! Foi incrível conquistar a Libertadores e o Brasileirão com vocês, esses momentos sempre estarão em minha memória, e farei parte de vocês para sempre”, afirmou o meia, que completou.

“Agora é hora de seguir em frente com um novo desafio, mas saibam que ganharam um torcedor para a vida toda”, disse Almada, que disputou 26 partidas com a camisa alvinegra, com três gols e duas assistências.

Apesar das recentes conquistas, o Botafogo vem passando por uma reformulação visando 2025. Além de Almada, deixaram o clube: os laterais Hugo, Marçal e Rafael, os zagueiros Pablo e Adryelson, o goleiro Gatito Fernández, o volante Tchê Tchê, os meias Raí e Eduardo, além do atacante Luiz Henrique e do técnico Artur Jorge.

O atacante Tiquinho Soares tem um acordo encaminhado com o Santos em uma transação que levará o jovem zagueiro Jair ao Botafogo. O time alvinegro está tímido no mercado e ainda não anunciou nenhuma contratação de impacto. O novo treinador também ainda não foi definido.

O Botafogo estreia no Campeonato Carioca neste sábado, às 16h, diante do Maricá, no Engenhão.