Reforço do Inter, Rodinei se despede do Flamengo: ‘Gratidão’

Um dia após ser anunciado como reforço do Internacional para a temporada 2020, Rodinei se despediu do Flamengo em texto divulgado nas redes sociais. O lateral-direito, emprestado pelo time carioca ao clube gaúcho até fim do próximo ano, relembrou a sua trajetória pela Gávea, a mais longeva da sua carreira e que lhe rendeu importantes títulos em 2019.

“Venho através desse texto agradecer a cada um de vocês torcedores por todo carinho que tiveram por mim nesses 4 anos. Tenham certeza de uma coisa, a cada quarta-feira sábado ou domingo que eu vestia o manto, fazia de tudo pra dar o meu melhor. Obrigado de coração, vocês sempre estarão no meu coração”, escreveu Rodinei em seu perfil no Instagram.

Rodinei chegou ao Flamengo ao fim da temporada 2015, após passagem pela Ponte Preta. O lateral-direito disputou 160 jogos pelo clube, tendo faturado duas vezes o Campeonato Carioca, em 2017 e 2019, ano em que também venceu a Florida Cup, a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro.

“Também venho agradecer ao meus companheiros por todo apoio que me deram a cada momento, pelo dia-a-dia maravilhoso que a gente tinha e tenho certeza que continuará assim porque esse grupo é diferenciado. Obrigado a todos funcionários do clube, à diretoria, a todo mundo que faz parte da instituição Flamengo! Hoje deixo aqui um abraço do fundo do meu coração a todos vocês”, disse.

Em férias após a participação do Flamengo no Mundial de Clubes, Rodinei vai se apresentar ao Inter, agora dirigido por Eduardo Coudet, em 11 de janeiro. “Estou partindo para um novo desafio, mas o carinho por vocês será pra sempre! Uma nova história, Deus tem pra mim! Obrigado, nação. Gratidão por vocês, sempre”, disse.