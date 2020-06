Reforço do Avaí, volante Ralf testa positivo para a covid-19

Principal reforço do Avaí para a sequência da temporada, o volante Ralf, que marcou época no Corinthians, testou positivo para a covid-19 nos testes que fez na apresentação ao clube catarinense.

O jogador teve relatada a presença de anticorpos no teste sorológico, indicando que já contraiu a doença e passou por um quadro assintomático.

Isso, no entanto, não impediu que Ralf fosse integrado ao grupo de jogadores que deu início aos treinamentos físicos. O atleta treinou normalmente na academia da Ressacada, respeitando os protocolos de segurança previstos após a liberação da prefeitura de Florianópolis.

Apesar dos retornos aos treinamentos presenciais, ainda não há data para a retomada do Campeonato Catarinense, pelo qual o Avaí enfrenta a Chapecoense nas quartas de final.

O principal objetivo do clube, no entanto, é a Série B do Campeonato Brasileiro, também sem data para se iniciar. Rebaixado no ano passado, o Avaí tem como prioridade o retorno à elite do futebol nacional.