Refit já produz a nova gasolina desde janeiro

Desde segunda-feira, 3, os distribuidores de combustíveis são obrigados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) a abastecer os postos com um novo tipo de gasolina comum, de maior qualidade e rendimento para os automóveis, melhorando os valores mínimos de octanagem para os motores.

As especificações da nova gasolina foram estabelecidas pela ANP no começo do ano, mas a Refit, a primeira refinaria privada do Rio de Janeiro, já produz esse novo tipo de combustível, mais eficiente, desde janeiro. Segundo o presidente da companhia, Jorge Monteiro, a Refit trabalha no projeto há dois anos: “Nesse período, a empresa já investiu R$ 92 milhões para otimizar a produção”.

Sem aumento

Apesar de distribuir uma melhor gasolina nos postos de bandeira branca no Rio e em São Paulo, a companhia resolveu não aumentar os preços. Atualmente, a empresa já produz gasolina A e Diesel S-10, distribuídos pela Fit Combustíveis. No ano passado, a Refit produziu 628 milhões de litros da gasolina A.

