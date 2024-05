Refinaria da BA reduziu preço da gasolina em 7,3% e do diesel em 4,3%, diz Acelen

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/05/2024 - 14:27 Para compartilhar:

Em meio a um cenário de grande volatilidade no preço do petróleo, mas com a cotação da commodity abaixo de US$ 85 por barril nas últimas semanas, a Acelen, controladora da Refinaria de Mataripe, na Bahia, informou que reduziu o preço do litro da gasolina em 7,3% e do diesel em 4,3% para as distribuidoras.

O novo preço começou a vigorar desde a quinta-feira, 9.

Com a queda, o preço da Acelen fica mais próximo do praticado pela Petrobras, que desde maio do ano passado adotou uma nova estratégia de reajuste de preços, abandonando a política de paridade de importação (PPI) praticada pela Acelen.

As duas companhias costuram uma parceria na área de biocombustíveis, mas também avaliam outros negócios.

Desde a quinta-feira, o preço do litro da gasolina em Mataripe passou a valer entre R$ 2,96, o mais baixo, e R$ 3,13, o mais alto. Já o litro do diesel era comercializado entre R$ 3,50 e R$ 5,52.

“Os preços dos produtos produzidos na Refinaria de Mataripe seguem critérios de mercado, que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, dólar e frete, podendo variar para cima ou para baixo”, informou a Acelen em nota.