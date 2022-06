Referência para os jovens do Vasco, Nene agradece: ‘É muito bacana servir de exemplo’ Camisa 10 não esconde felicidade e não poupa elogios aos jovens atletas vindos da base do clube, que têm sido importantes para o momento da equipe

O meia Nene não poupou elogios aos jovens jogadores da base que brilharam na vitória do Vasco diante do Náutico na última terça, pela Série B do Brasileirão. O camisa 10, que completou 200 jogos pelo clube, não escondeu a felicidade em contribuir para o crescimento dos atletas criados na casa.





É muito bacana poder servir de exemplo, ajudando, cobrando, porque às vezes precisa. São jogadores muito importantes para a gente e para mim é uma alegria muito grande estar sendo a referência para esses garotos. Ouvir isso, poder dar o exemplo dentro e fora de campo, é uma alegria muito grande estar participando desse crescimento deles – disse o camisa 10.

+ Veja e simule a tabela da Série B do Brasileirão

Na vitória diante do Náutico por 3 a 2, Figueiredo e Andrey marcaram para a equipe cruz-maltina. Ambos vêm das categorias de base do clube.

O Vasco volta a campo no próximo domingo, pela Série B, contra o Cruzeiro no Maracanã. Os ingressos já estão esgotados.

E MAIS:

E MAIS: