Referência FC se notabiliza com trabalho na base e ganha própria marca de material esportivo

Uma das grandes surpresas dos torneios de base do futebol paulista nos últimos anos, o Referência FC fechou parceria com a “Eagle 2018” e agora terá sua própria marca esportiva. A empresa fornecerá uma série de materiais para o clube.

– É mais um grande passo do Referência e só umas das grandes novidades que estão por vir neste ano – disse o CEO Walter Júnior.

Nos últimos meses, a diretoria do Referência desenvolveu um projeto para fortalecer a marca do clube nas redes sociais. O crescimento dos perfis na web em 2022 foi de 25%. Para Walter Júnior, o alcance é positivo e faz parte do desenvolvimento do time.





– A mídia, as empresas e outros clubes já reconhecem o nosso trabalho de forma séria. E agora queremos mostrar que queremos assumir nosso papel protagonista junto a times que já são reconhecidos – explica o CEO.

