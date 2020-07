Reféns são liberados após presidente da Ucrânia atender pedido inusitado de sequestrador

Um caso de sequestro na Ucrânia terminou de uma forma no mínimo inusitada. Para liberar 13 reféns, presos em um ônibus na cidade ucraniana de Lutsk, o sequestrador entregou para a polícia um pedido para o presidente do país, Volodymyr Zelenskiy.

Na demanda, o homem pedia que o mandatário recomendasse de forma pública o documentário “Terráqueos”, de 2005, narrado pelo ator Joaquim Phoenix.

A trama relata o consumo abusivo de carne pelo humanos e como há abusos contra os animais nos locais de criação e abate.

Conforme apuração do site The Hollywood Reporter, o sequestrador é ativista de direitos dos animais e se chama Maksym Kryvosh, de 44 anos. Além de pedir que o presidente do país recomendasse o longa, o homem exibiu o documentário para os reféns durante as negociações.

Maksym chegou a trocar tiros com um dos policiais, mas ninguém foi baleado. Somente após Volodymyr recomendar o filme em sua conta no Facebook, o sequestrador liberou os reféns.

“O filme ‘Terráqueos’, de 2005. Todos deveriam assisti-lo”, publicou o presidente.

Com o sequestro solucionado, o presidente voltou a publicar uma mensagem em suas redes, desta vez para dizer que: “A vida humana é o que temos de mais valioso. Nós não perdemos ninguém”.

O caso ganhou repercussão mundial, mas até o momento Phoenix não se pronunciou sobre o ocorrido. O ator que foi premiado por interpretar o personagem Coringa (2019) é conhecido por ser ativista de causas que defendem os animais.

