Refém israelense é resgatado na Faixa de Gaza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/08/2024 - 10:01 Para compartilhar:

TEL AVIV, 27 AGO (ANSA) – As Forças de Defesa de Israel (FDI) resgataram um refém israelense com vida que estava em um túnel no sul da Faixa de Gaza, anunciou o Exército nesta terça-feira (27).

Trata-se de Qaid Farhan al-Qadi, de 52 anos, proveniente de uma comunidade beduína perto da cidade de Rahat, no sul de Israel, que foi sequestrado por terroristas do grupo fundamentalista islâmico Hamas no moshav vizinho Mivtahim.

Segundo as autoridades locais, citadas pelo jornal “The Times of Israel”, o homem, que trabalhava como segurança em uma fábrica de embalagens no Kibutz Magen em 7 de outubro, foi recuperado em bom estado de saúde.

A operação de resgate foi liderada pelo Comando Sul das FDI, pela agência de segurança de Israel, Shin Bet, e pela 162ª divisão do Exército.

Agora, as autoridades israelenses acreditam que 104 dos 251 reféns sequestrados pelo Hamas na ofensiva de outubro passado permanecem em Gaza, incluindo os corpos dos 34 mortos confirmados pelas FDI.

Durante uma trégua de uma semana no final de novembro, o grupo fundamentalista islâmico chegou a libertar 105 civis, enquanto oito reféns foram resgatados vivos por tropas. Além disso, os corpos de 30 pessoas também foram recuperados.

De acordo com as FDI, mais detalhes não podem ser publicados neste momento “devido a questões de segurança dos nossos reféns, de segurança das nossas forças e de segurança do Estado”.

(ANSA).