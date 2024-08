Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/08/2024 - 10:01 Para compartilhar:

TEL AVIV, 27 AGO (ANSA) – As Forças de Defesa de Israel (FDI) resgataram um refém israelense com vida mantido em um túnel no sul da Faixa de Gaza, anunciou o Exército nesta terça-feira (27). (ANSA).