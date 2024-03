Reencontro em Miami: relembre o namoro de Neymar e Bruna Marquezine

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 27/03/2024 - 16:40 Para compartilhar:

Os fãs do ex-casal ‘Brumar’, Bruna Marquezine e Neymar, ficaram enlouquecidos com o reencontro deles que aconteceu na noite de terça-feira, 26, no aniversário de Anitta, em Miami, nos Estados Unidos. A celebração contou com mais 300 convidados, entre eles, diversos famosos.

À colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, uma fonte que estava na festa da cantora, deu detalhes sobre o reencontro de Neymar e Bruna.

“Não vi interação entre os dois, mas devem ter se cumprimentado, sim. Eu acho que eles ainda se gostam. Eles estavam “perto, mas distantes”, e o jogador se manteve reservado com os amigos e o pai em um canto.

A IstoÉ Gente relembra tudo o que aconteceu no relacionamento conturbado de Bruna Marquezine e Neymar. Confira!

Começo do namoro

O romance começou quando Bruna Marquezine terminava de estrelar a novela “Aquele Beijo”, da TV Globo, no segundo semestre de 2012. Na época, Neymar já despontava com um dos jogadores mais importantes do Santos.

Assumidos

Após muitos burburinhos na mídia sobre o namoro, no Carnaval de 2013, Bruna e Neymar não conseguiram mais esconder e surgiram em fotos e vídeos abraçados e se beijando.

Primeiro término

Bruna ficou bastante atarefada na gravação da novela “Salve Jorge”, enquanto Neymar foi vendido para Barcelona. Antes, o que era próximo passou a ficar bem distante e o casal ainda “segurou a bronca” matando a saudade por mensagens e vídeos. Porém, o fato de passarem a Virada de Ano separados teria sacramentado o término.

Namoro iôiô

Com a proximidade da Copa do Mundo de 2014, surgiram comentários de que o casal teria reatado. Durante o torneio, eles estavam juntos, mas, após o vexame do Brasil, ao perder por 7 a 1, Neymar volta para a Espanha e Marquezine fica no Brasil.

Depois de muitas especulações, Neymar e Marquezine passaram o ano de 2015 ensaiando um retorno, que viria em 2016, logo após às Olimpíadas.

Após viverem em plena lua de mel durante o primeiro semestre deste ano de 2017, o namoro teve mais um término em junho deste ano, confirmado por Neymar em um evento de sua instituição beneficente. Após uma “esquecida” de ambos, o casamento de Marina Ruy Barbosa serviu para reacender a chama do amor entre eles.

No final do ano de 2017, durante o Réveillon de Fernando de Noronha, o casal 20 anunciou que estavam juntos novamente.

Traições

Neymar teve seu nome exposto por diversas modelos, que alegaram ter ficado com ele, quando o jogador ainda namorava Bruna Marquezine.

Ponto final

Em 2018, Bruna Marquezine e Neymar colocaram um ponto final na relação. No ano passado, a artista chegou a namorar por um ano com o empresário Enzo Celulari. Já Neymar terminou recentemente seu namoro com a influenciadora Bruna Biancardi, que durou apenas alguns meses. Esses foram os únicos relacionamentos público deles.

