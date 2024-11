Reeleito, Trump não poderá mais disputar a Presidência dos EUA; entenda

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/11/2024 - 10:55 Para compartilhar:

O candidato republicano Donald Trump foi reeleito presidente dos EUA nesta terça-feira, 5, após a realização das eleições americanas de 2024. Apesar da conquista, o político não poderá concorrer novamente a um terceiro mandato daqui quatro anos por conta de uma regra da constituição do país.

De acordo com a 22ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos da América, de 1951, um presidente pode ser eleito por, no máximo, dois mandatos. Como Trump já governou o país entre 2017 e 2021, ele não poderá concorrer ao cargo no executivo novamente.

No Brasil, a regra é diferente, um candidato pode ser reeleito por um único período subsequente, o que permite um político a conseguir três mandatos desde que não sejam consecutivos, como é o caso de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Antes da 22ª Emenda à Constituição dos EUA, havia uma tradição – estabelecida por George Washington em 1796, quando este se retirou da disputa para um terceiro mandato como presidente para que não tivesse a “autoridade de um rei”. Desde então, os presidentes eleitos em segundo mandato costumeiramente não concorriam em um terceiro pleito seguido.

O único a quebrar a tradição foi Franklin Delano Roosevelt que, com sua alta popularidade na administração após a Grande Depressão, conseguiu governar os EUA por quatro mandatos. Foi esse fato que levou os políticos americanos a elaborarem a 22ª Emenda, argumentando que uma gestão de tanto tempo representaria um risco à democracia.