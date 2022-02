Reece James é desfalque do Chelsea para o Mundial de Clubes

O lateral Reece James, lesionado no final de dezembro na coxa contra o Brighton, não se recuperará a tempo para jogar pelo Chelsea na próxima semana no Mundial de Clubes da Fifa, disse seu técnico, Thomas Tuchel, nesta sexta-feira.

“Reece não faz parte dos treinos da equipe no momento e não estará disponível neste fim de semana” para a partida das oitavas de final da FA Cup contra o Plymouth Argyle (da 3ª divisão), informou Tuchel.

“Ele não viajará conosco para Abu Dhabi porque não retomou os treinos coletivos”, acrescentou.

Tuchel se mostrou cauteloso ao arriscar uma data para uma volta de Reece James ao gramados: “Os tendões são sempre delicados e ele é um jogador muito atlético”.

O Mundial de Clubes começou na quinta-feira com a vitória do Al Jazira, dos Emirados Árabes, por 4 a 1 sobre o Pirae, do Taiti, na fase preliminar.

O Chelsea está classificado diretamente para as semifinais como campeão europeu. O time londrino fará sua primeira partida na quarta-feira, 9 de fevereiro, contra o saudita Al Hilal ou o Al Jazira.

Ruben Loftus-Cheek é outro desfalque para este fim de semana depois de sofrer uma pancada, assim como o americano Christian Pulisic e o brasileiro Thiago Silva, que acabam de voltar do outro lado do Atlântico, após o intervalo devido aos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar-2022.

