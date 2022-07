Reebok e mais uma: Botafogo chega em reta final de negociações por marca de material esportivo Botafogo tem conversas para voltar a ter uniforme assinado por uma companhia na temporada 2023; duas empresas ainda estão no páreo, com a inglesa 'liderando'







O Botafogo está na fase final das conversas para definir qual marca será a fornecedora de material esportiva do clube no ano que vem. Duas empresas ainda negociam com o Alvinegro, que deve dar um fim aos negócios em até um mês e meio – até para haver tempo hábil para desenhar os uniformes de 2023.

+ Marlon Freitas, do Atlético-GO, confirma acerto com o Botafogo para 2023



Uma das marcas que está nas negociações é a Reebok – a segunda companhia é mantida em sigilo. A marca inglesa é uma das favoritas de John Textor. O norte-americano, porém, ainda não garante nenhum tipo de acerto.

Textor é amigo e mantém negócios com Jamie Salter, CEO da Authentic Brands Group, grupo que controla a Reebok. A marca inglesa não tem participação no futebol há praticamente dez anos, mas retornaria às quatro linhas justamente com o Botafogo.

Uma das prioridades do empresário é que haja uma capacidade de vendas na escala global. O ponto negativo para a Reebok é justamente não ter amostragem recente do que pode fazer neste sentido. A segunda marca, não revelada por contrato de confidencialidade – como publicado primeiramente pelo ‘Ge’ – já está mais consolidada no mercado e levaria vantagem nessas questões técnicas.

John Textor tem tratado diretamente das negociações quanto ao uniforme do Botafogo. No começo do ano, vale lembrar, ele rompeu o contrato que o clube já tinha firmado com a Volt – à época assinado por Lênin Franco, então diretor de negócios do clube.

E MAIS: