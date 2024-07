Reduzir o tempo de tela melhora a saúde mental e o comportamento das crianças

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/07/2024 - 2:20 Para compartilhar:

Menos tempo de tela significa menos mau comportamento.

Em apenas duas semanas, os pais podem ver melhorias significativas na saúde mental e no comportamento de seus filhos ao reduzir o tempo de tela das crianças para apenas três horas semanais, de acordo com uma nova publicação no JAMA Network Open.

Em média, as crianças passam de sete a oito horas por dia em telas para entretenimento. No entanto, quando as crianças reduziram drasticamente seu tempo de tela, elas mostraram melhorias significativas em seu comportamento geral e bem-estar emocional.

Pesquisadores da Universidade do Sul da Dinamarca analisaram dados coletados de 89 famílias com 181 crianças e adolescentes entre quatro e 17 anos.

Metade das famílias foi solicitada a limitar o tempo de tela dos filhos para um máximo de três horas por semana por pessoa — uma grande mudança em relação à média de sete a oito horas por dia que a maioria das crianças passa .

Aqueles que o fizeram descobriram que seus filhos melhoraram os sintomas de internalização — comportamentos que geralmente são reações ocultas às emoções e ao estresse — e seu comportamento pró-social — aqueles destinados a beneficiar os outros.

Crianças que mudaram seus hábitos experimentaram uma diminuição nas dificuldades comportamentais, passando da categoria “limítrofe” para a categoria “normal”, de acordo com a avaliação padronizada do Questionário de Forças e Dificuldades.

Evitar horas de tela por dia ajudou as crianças a processar melhor suas emoções e melhorar suas interações sociais.

Pesquisas anteriores publicadas no JAMA Pediatrics mostraram que o tempo de tela deve ser proibido para crianças até os 3 anos de idade, pois isso pode levar a atrasos no desenvolvimento.

Pesquisadores da Universidade Drexel descobriram que bebês e crianças pequenas que têm tempo de tela têm maior probabilidade de apresentar comportamentos sensoriais atípicos associados a distúrbios do neurodesenvolvimento, como autismo e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH).

Os pesquisadores também descobriram que a quantidade de tempo de tela permitido aos bebês e sua idade impactaram diretamente seu desenvolvimento. Cada hora de tempo de tela diário aumentou as chances da criança apresentar problemas sensoriais em 23% aos 18 meses, mas caiu para 20% aos 24 meses.

A única exceção são os bate-papos por vídeo — pois os benefícios sociais provavelmente são úteis para o desenvolvimento da criança.