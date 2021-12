Redução de preocupações com Ômicron fazem bolsas na Ásia e na Europa caminharem para ganhos na semana

Por Danilo Masoni e Alun John

MILÃO/HONG KONG (Reuters) – As bolsas na Europa e na Ásia registravam ganhos me meio a um volume reduzido de negócios nesta sexta-feira, com os sinais de que a variante Ômicron do coronavírus não descarrilharia significativamente o crescimento econômico global.

Uma das principais referências do mercado acionário europeu girava em torno dos maiores patamares em um mês após uma semana de ganhos e o índice da MSCI de ações da Ásia-Pacífico exceto Japão subiu 0,1%, após um recorde de fechamento do S&P 500 na quinta-feira.

Embora seja altamente infecciosa, estudos têm mostrado como a Ômicron é menos severa que a linhagem Delta do coronavírus, alimentando o otimismo e fazendo com que o índice acionário mundial da MSCI registrasse valorizaçãi de 2% na semana.

“A motivação mais popular (para o rali) é a percepção crescente de que a Ômicron é menos letal. Esta certeza ajudou no retorno do apetite de risco, mas as expectativas de auto-satisfação dos ralis de Natal e a redução da liquidez também entraram em jogo”, disse Giuseppe Sersale, gerente de fundos da Anthilia em Milão.

“Ainda acho que as notícias sobre a Ômicron são boas, mas não tão boas quanto o mercado está considerando. Portanto, depende realmente de quanto os contágios subirão”, acrescentou ele.

Os mercados acionários dos Estados Unidos estão fechados nesta sexta-feira, véspera de Natal. Na Europa, as bolsas em vários países –incluindo Alemanha, Itália e Suíça– também estão fechadas, enquanto as bolsas em Londres e na França negociam apenas meio dia.

((Tradução Redação São Paulo, 5511 56447759)) REUTERS ES

Saiba mais