Redução de exportações em fevereiro foi motivada por queda nos preços, diz diretor do MDIC

O diretor de Planejamento e Inteligência Comercial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Herlon Brandão, explicou nesta sexta-feira, 7, que a redução de 1,8% no valor exportado em fevereiro, frente ao mesmo mês do ano passado, foi motivado pela queda nos preços, de 3,6%, já que o volume vendido foi 1,4% maior. O valor exportado no mês atingiu US$ 22,9 bilhões, contra US$ 23,3 bilhões de fevereiro de 2024. No acumulado do ano, a vendas somaram US$ 48,3 bilhões, ante US$ 50,1 bilhões registrados no mesmo período do ano passado. “Tivemos comportamento razoável da exportação no primeiro bimestre”, disse Brandão.

No agronegócio, a alta de exportações em fevereiro, de 1,3%, foi motivada pelo preço do café embarcado para o exterior, que saltou 72,7%, com 37,3% de crescimento no valor das vendas, embora em volume a exportação do item tenha caído 20,5%. Já a venda da soja caiu em preço (9,9%) e volume (2,7%). “O que observamos é que a soja ela tem uma colheita mais tardia este ano. Ela deve entrar mais fortemente nos próximos meses em relação ao ano passado”, explicou o técnico do Mdic.

O petróleo e o minério de ferro também tiveram tanto preço como volume reduzidos nas vendas para fora, com queda 21,6% e 36,6% no valor exportado, respectivamente. Já os embarques de veículos automóveis de passageiros subiram de forma expressiva. O valor das vendas cresceu 56,2% e, em volume, 55,2%. A exportação de carne bovina também avançou, em 22%.