RedHill Biopharma planeja testar tratamento para covid-19 no Brasil e México

A RedHill Biopharma Ltd. disse nesta Quarta-feira (21) que entrou com pedidos para iniciar testes clínicos de um tratamento para covid-19 no Brasil e no México. De acordo com a empresa biofarmacêutica, pedidos semelhantes já foram aprovados no Reino Unido e na Rússia e outro pedido está sendo analisado na Itália. A Redhill afirmou que pretende expandir o estudo para outros países. Às 9h40 (de Brasília), o American Depositary Receipt (ADR) da RedHill subia 4,7% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

