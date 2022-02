‘RedeTV! Extreme Fighting’ desta sexta-feira exibe segunda luta do brasileiro Marcus Buchecha pelo ONE Championship

O ‘RedeTV! Extreme Fighting’ desta sexta-feira (4) exibe o combate que vale o título do ‘World Grand Prix’ entre a tailandesa Stamp Fairtex, contra Ritu Phogat, da Índia. O programa ainda mostra a segunda luta da lenda do jiu-jitsu brasileiro, Marcus Buchecha, nas Artes Marciais Mistas (MMA).

O combate decisivo do ‘World Grand Prix Feminino’ é um verdadeiro duelo de estilos. Stamp Fairtex é uma striker especialista em trocar golpes, que já foi campeã peso-átomo de Muay Thai e de Kickboxing no ONE Championship. A adversária dela é conhecida como a “Tigresa Indiana”. Ritu Phogat é uma lenda do wrestling e filha do grande lutador de Mahavir Singh Phogat, que ficou famoso no mundo todo com o sucesso do filme “Dangal” baseado na biografia dele.

Os fãs de artes marciais também poderão ver o brasileiro Marcus Buchecha em ação. Depois de ser 13 vezes campeão mundial de jiu-jitsu, o lutador resolveu testar sua habilidade na nova modalidade ao assinar com o ONE Championship, a maior liga de artes marciais do mundo. No primeiro combate, Buchecha finalizou o também brasileiro Anderson “Braddock” Silva e agora, ele volta ao centro do cage para enfrentar o sul-coreano, Kang Ji Won.

Com narração de Marcelo do Ó e comentários de Jaqueline Batista, o ‘RedeTV! Extreme Fighting’ vai ao ar nesta sexta-feira (4), às 23h30 na RedeTV!, a casa do MMA.

Card completo do programa:

Final – World Grand Prix – MMA Feminino/Peso Átomo

STAMP FAIRTEX (Tailândia) x (Índia) RITU POGHAT

MMA/Peso Pesado

MARCUS BUCHECHA (Brasil) x (Coreia do Sul) KANG JI WON

Kickboxing/Peso Leve – Disputa de Cinturão

REGIAN EERSEL (Suriname) x (Rússia) ISLAM MURTAZAEV

MMA/Peso Leve

TIMOFEY NASTYUKHIN (Rússia) x (Turquia) DAGI ARSLANALIEV

