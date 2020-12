RedeTV! exibe programa sobre o Super Drift Brasil Maior competição de drift da América Latina faz história ao colocar a modalidade na TV aberta brasileira pela primeira vez; programa vai ao ar neste domingo, dia 20

O Super Drift Brasil é sinônimo da história da modalidade no país. Na vanguarda, a organização escreve um novo capítulo nesta narrativa ao ter um programa exclusivo exibido em TV aberta, fato marcante para todos os fãs de velocidade e adrenalina. Neste domingo, a partir das 15h20, a RedeTV! exibe para todo o país o conteúdo sobre o evento e todas as suas emoções em pista.

No programa que leva o nome do evento, o público terá acesso ao que há de melhor do drift no país, além de entender ainda mais sobre as regras da competição. Os fãs poderão vivenciar a experiência inesquecível da etapa noturna do SDB, realizada no desafiador autódromo do Mega Space, em Santa Luzia, em Minas Gerais.

Alguns dos principais pilotos do país engrandecerão o programa, compartilhando um pouco da sensação de estar em pista com emoção a cada curva. André Bueno, Gabriel Ramalho, Gustavo Koch, Maykel Japa, Peterson Lima, Rafael Maeoka, Vinicius Trindade e o hexacampeão do SDB, Diego Higa, têm participação confirmada.

– É um momento histórico para o drift, seus pilotos e admiradores. Pela primeira vez na história do Brasil, uma TV aberta exibirá um programa totalmente dedicado à modalidade. É uma honra ter o Super Drift Brasil como o responsável por isso, junto com pilotos e fãs. Será um fato marcante na popularização do drift no país – comemora Walter Santana Neto, CEO e fundador do evento.

O Super Drift Brasil foi criado em 2015, e desde então cresce a cada temporada. Disputas intensas na pista e ótima interação com o público garantem a todos os participantes das etapas uma inesquecível experiência. O SDB é patrocinado pela NSC Garage e Rede Krill Supermercados.

Criado na década de 1970 no Japão, o drift é uma modalidade do automobilismo em que a velocidade é apenas um dos requisitos. Ângulo, agressividade e estilo são analisados por juízes especializados e que seguem padrões internacionais de pontuação. As etapas do SDB contam com julgamentos de juízes habilitados pela Federação Internacional de Automobilismo, a FIA. A técnica de pilotagem do drift consiste em deslizar nas curvas, escapando a traseira, e girar o volante para que as rodas dianteiras estejam sempre em direção oposta ao sentido da curva, controlando o nível de derrapagem, fazendo o carro andar de lado, literalmente.

Sobre Super Drift Brasil



O Super Drift Brasil foi criado em 2015 com o objetivo de disseminar a modalidade automobilística drift no país. Com suas etapas associando disputa intensa na pista e interação com o público, além de prazer por segurança e profissionalismo, rapidamente ganhou notoriedade no cenário nacional e internacional. O SDB é o maior campeonato da modalidade do Brasil e da América Latina. Na temporada 2020, o evento teve edição especial, a primeira etapa noturna de sua história, que teve Diego Higa como vencedor, garantindo seu hexacampeonato do Super Drift Brasil.

