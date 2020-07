RedeTV! exibe duelo do Galatasaray pelo Campeonato Turco neste sábado Emissora exibe jogo da 33ª rodada contra Goztepe às 14h45, diretamente da Türk Telekom Arena

Neste sábado (18), a “RedeTV!” vai exibir ao vivo o jogo da 33ª rodada da temporada 2019/20 do Campeonato Turco. Com narração de Marcelo do Ó e comentários de Paulo Sérgio e André Lucena, os times Galatasaray e Goztepe se enfrentarão a partir das 14h45, diretamente da Türk Telekom Arena, em Istambul, na Turquia.

Com 52 pontos, o time mandante se encontra na quinta posição da competição e pega o décimo colocado de olho no topo da tabela. o líder da competição é o Instanbul, com 66 pontos. O Galatasaray vem de uma sequência negativa: em oito jogos, perdeu quatro jogos – o time segue sem vencer desde o início de março.

