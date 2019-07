Rede TV! é condenada a indenizar Zezé di Camargo e Zilu por danos morais

Zezé Di Camargo e Zilu Godoi, sua ex-mulher, venceram uma ação contra a Rede TV! e receberão R$ 406,8 mil de indenização. O processo se deve por conta de um quadro do programa TV Fama, exibido no dia 11 de março de 2004, quando eles ainda eram casados. O Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu que a emissora ofendeu moralmente a família Camargo. As informações são do UOL.

A defesa de Zezé e Zilu apresentou ao tribunal o conteúdo da matéria, que tinha como chamada: “Vida de Wanessa Camargo Vira Novela Mexicana”. Ainda segundo a defesa, a emissora teria narrado a história de uma forma que depreciasse a filha do casal.

Nesta matéria exibida pelo programa, a cantora foi chamada de “Wanessita Amargurada Camargo”. Zilu virou “Zuleide Zuada Camargo”, enquanto que Zezé foi retratado como “José Filha Faz o Que Quer Camargo”.

A defesa da Rede TV!, por sua vez, alegou que que a Constituição garante “a liberdade de expressão e manifestação do pensamento, inclusive a informação, sem qualquer restrição”. “Tendo em vista que os autores são pessoas públicas, assumem os riscos e o ônus inerentes da fama e da publicidade, certamente com sacrifícios para a vida pessoal”, argumentou.

Inicialmente, a defesa de Zezé e Zilu pediam R$ 1,1 milhão de indenização por danos morais e materiais. Em 2008, obtiveram a primeira vitória. A emissora recorreu. Em 2012, nova vitória, mas com redução da sentença. Agora em 2019, sete anos depois, na decisão em segunda instância, autores e réu chegaram a um acordo financeiro.