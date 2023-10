Rede social é aposta para divulgar Italo Calvino na Argentina

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/10/2023 - 14:50 Compartilhe

FLORENÇA, 11 OUT (ANSA) – Uma via de mão dupla para difundir a língua de Dante por ocasião da 23ª edição da Semana da Língua Italiana no Mundo: À margem dos Estados Gerais da diplomacia cultural, em curso em Florença, Marco La Penna, diretor do Instituto Italiano de Cultura de Córdova, na Argentina, explica à ANSA que a promoção deve seguir tanto o eixo do online quanto o do offline.

“Nas redes sociais, com a nossa estrela da comunicação online, Agustina Ganami, fazemos uma programação centrada na difusão da língua italiana que transcende as fronteiras do instituto”, conta La Penna.

Por ocasião da Semana da Língua Italiana, haverá “uma programação especial em que, em uma lousa multimídia, nossos usuários compartilham suas ideias de língua italiana e deixam mensagens que discutiremos em uma live final”.

Uma iniciativa que recebeu “muitíssimas adesões”, destaca o diretor do Instituto, e que se integra com as atividades desenvolvidas presencialmente.

“Estamos envolvendo escritores e população cordovesa na aproximação das obras de [Italo] Calvino. Começamos com sorteio de livros e com o lançamento de laboratórios de um mês que envolvem os escritores e convergem na semana da língua em um encontro onde discutirão suas visões” do maestro italiano.

Uma parte ao vivo que, justamente, se combinará à parte nas redes sociais, instrumento útil para “chegar não só aos mais jovens”, mas também aos mais distantes: “Se considerarmos a vastidão das áreas de competência dos Institutos sobretudo na América Latina, as redes são o único modo de atingir um público vasto pelo mundo”, conclui La Penna. (ANSA).

