Rede hoteleira Accor tem crescimento nas vendas com demanda sustentada no 1º trimestre

As ações da Accor saltaram depois que a empresa hoteleira divulgou um aumento na receita do primeiro trimestre devido à demanda sustentada, superando as opiniões dos analistas.

O grupo francês teve vendas de 1,35 bilhão de euros (US$ 1,54 bilhão), 9,2% a mais do que no ano anterior. O resultado ficou acima das previsões dos analistas de 1,32 bilhão de euros, de acordo com dados da Visible Alpha. A receita por quarto disponível aumentou 5% em relação a 2024.

“A demanda global no setor de hospitalidade permaneceu sustentada durante o primeiro trimestre de 2025”, disse a empresa na quinta-feira.

Durante o primeiro trimestre, o grupo abriu 45 hotéis, correspondendo a mais de 5.900 quartos. Isso representa um crescimento líquido da unidade de 2,7% nos últimos 12 meses, que deve acelerar a partir do início do segundo semestre, de acordo com a Accor.

O grupo também estima um crescimento na receita por quarto disponível entre 3% e 4% ao ano, bem como uma expansão média da rede de 3% a 5% ao ano.

As ações da Accor saltaram 6,30% na CAC 40 hoje.