Rede Globo desiste da transmissão de jogo entre Brasil e Peru Emissora carioca confirma não fechou os direitos de transmissão da partida nas negociações com as federações sul-americanas, que serão exclusivos do EI Plus

O grupo Globo não fará a transmissão da partida entre Brasil e Peru pelas Eliminatórias para a Copa de 2022, nesta terça-feira, às 21h. Segundo o portal UOL, a emissora carioca comunicou internamente para editores e repórteres que que não conseguiu concluir as negociações com as federações sul-americanas. A exibição, portanto, será exclusiva do serviço de streaming EI Plus, da Turner.

Segundo as informações colhidas na reportagem, um informe interno sobre o assunto informou aos funcionários sobre a decisão de “jogar a toalha”. Não haverá profissionais da emissora enviados ao Peru e a montagem das as reportagens será feita com material enviado pela CBF TV.

A Globo ainda tenta um acordo com a Mediapro, agência detentora dos direitos das partidas de oito federações nacionais das eliminatórias sul-americanas, para adquirir as imagens com os melhores momentos.

Na TV aberta, a programação terá a novela “A Força do Querer” e a série “Sob Pressão. Já o canal a cabo Sportv, vai transmitir partidas da Série B do Brasileirão.

A última vez que a emissora deixou de exibir um jogo da Seleção Brasileira foi em 2017, quando o contrato com a CBF venceu e as negociações também se arrastaram.

