Rede Globo anuncia retorno de Chico Pinheiro ao ‘Bom Dia Brasil’

Chico Pinheiro irá voltar para a televisão. O jornalista, que estava afastado desde o ano passado por causa da pandemia da Covid-19, voltará ao “Bom Dia Brasil’ na segunda-feira (5). Ele dividirá o comando da atração com Ana Paula Araújo.

Giuliana Morrone, responsável pelo noticiário de Brasília do Bom Dia Brasil, se despediu do telejornal na manhã desta sexta-feira (2). “A vida é movimento e chegou a hora de me mudar”, afirmou a jornalista no encerramento da atração ao interagir com a âncora.

Ao anunciar as mudanças, elas contaram que Heraldo Pereira passará a ancorar o noticiário de política do “Bom Dia Brasil”, enquanto Giuliana Morrone troca o “Bom Dia Brasil” pelo “Jornal da Globo”. Já Aline Midlej assumirá a apresentação do “Jornal das Dez” da GloboNews.

