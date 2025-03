Rede D’Or tem lucro líquido de R$ 879,5 Mi no 4º trimestre

A Rede D’Or registrou lucro líquido de R$ 879,5 milhões no quarto trimestre de 2024, uma alta de 31,6% na comparação com igual intervalo de 2023. Já o lucro líquido ajustado totalizou R$ 932 milhões, avanço de 29,3% na mesma comparação.

No ano de 2024, por sua vez, o lucro líquido da companhia atingiu R$ 3,9 bilhões, um crescimento de 86,1% frente a 2023.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 1,9 bilhão no quarto trimestre, alta de 34,4% na comparação anual. Já o Ebitda ajustado foi de R$ 2,3 bilhões, avanço de 30,6%. A margem Ebitda ajustado ficou em 18,5%, 1,3 ponto porcentual acima de um ano antes. Em 2024, o Ebitda alcançou R$ 8,5 bilhões, uma alta de 33,3% em relação a 2023.

A receita líquida foi de R$ 13,057 bilhões de outubro a dezembro de 2024, avanço de 9,4% sobre o reportado no mesmo período de 2023. No ano passado, a receita líquida somou R$ 51,3 bilhões, um crescimento de 9,3% ante o ano anterior.

O resultado financeiro foi negativo em R$ 478,2 milhões no quarto trimestre, 41,1% maior que o mesmo período do ano passado.

Ao final de dezembro, o saldo consolidado da dívida bruta da Rede D’Or foi de R$ 37,6 bilhões, apresentando expansão de 10,4% frente ao resultado apurado ao final de dezembro de 2023 e alta de 8,6% frente ao fim de setembro.

Considerando as provisões de seguros, a dívida líquida encerrou o trimestre em R$ 10,6 bilhões, apresentando queda de 7,4% frente a dezembro de 2023 e alta de 3,4% ante setembro de 2024. O índice de alavancagem atingiu 1,3 vez no quarto trimestre, se mantendo estável em relação ao final do terceiro trimestre.

Operacional

A Rede D’Or terminou o quarto trimestre com 13.054 leitos totais, um incremento de 1.317 leitos frente ao final de 2023 (+11,2%), e 330 leitos quando comparado ao trimestre anterior (+2,6%).

Já a taxa de ocupação dos leitos hospitalares atingiu 75,8% no quarto trimestre, 0,6 ponto porcentual (p.p). abaixo da ocupação apurada no mesmo período de 2023. Em comparação ao trimestre anterior, a taxa de ocupação apresentou redução de 2,8 p.p., seguindo a tendência sazonal histórica da companhia.

Em relação ao ticket médio, calculado a partir da receita bruta total e do número de pacientes-dia, a Rede D’Or apresentou evolução de 10% frente ao quarto trimestre de 2023 e 1,2% frente ao terceiro trimestre de 2024.

Já a SulAmérica encerrou o último trimestre de 2024 com aproximadamente 5,3 milhões de beneficiários em saúde e odonto, aumento de 7,5% no ano contra ano. Já a sinistralidade consolidada foi de 80,2% no final de dezembro, melhora de 4,9 p.p. na comparação anual.