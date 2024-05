Rede D’Or tem lucro líquido de R$ 840,3 milhões no 1º trimestre, alta de 176,6%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/05/2024 - 21:50 Para compartilhar:

A Rede D’Or São Luiz encerrou o primeiro trimestre de 2024 com lucro líquido de R$ 840,3 milhões. O número considera a incorporação da SulAmérica, concluída em dezembro de 2022. O resultado representa uma alta de 176% ante o mesmo período de 2023.

Já o lucro líquido ajustado, excluindo o efeito contábil da amortização do valor das carteiras assumidas em combinações de negócios com a SulAmérica, totalizou R$ 892,9 milhões no período entre janeiro e março, avanço de 138,8%.

O Ebitda ajustado totalizou R$ 2,181 bilhão no período, alta de 35%. A margem Ebitda ajustado ficou em 17,6%, 3,3 pontos porcentuais acima de um ano antes. Já a receita líquida foi de R$ 12,373 bilhões, aumento de 9,3% ante o reportado no mesmo intervalo de 2023.

O resultado financeiro foi negativo em R$ 403,5 milhões no trimestre, 25,1% menor que o igual período do ano passado, devido a menores despesas financeiras em função da queda do CDI, que encerrou o período em 2,62%.

Ao final de março, o saldo consolidado da dívida bruta da Rede D’Or foi de R$ 33,236 bilhões, queda de 2,5% ante dezembro de 2023. Considerando a posição consolidada do caixa líquido de provisões técnicas de previdência, a dívida líquida encerrou o trimestre em R$ 11,616 milhões, avanço de 0,8% na mesma base de comparação. O índice de alavancagem atingiu 1,7x no período ante 1,8x em dezembro.

Operacional

A Rede D’Or optou por apresentar alguns indicadores operacionais de Rede D’Or e SulAmérica separadamente. Segundo o release de resultados, a Rede D’Or terminou o primeiro trimestre com 11.737 leitos totais, um incremento de 225 leitos frente ao final do mesmo intervalo de 2023.

Já a taxa de ocupação dos leitos hospitalares atingiu 79,7% no primeiro trimestre de 2024, 1,2 p.p. acima do registrado um ano antes. Em comparação ao trimestre imediatamente anterior, a taxa de ocupação apresentou aumento de 3,3 p.p.

Em relação ao ticket médio, calculado a partir da receita bruta total e do número de pacientes-dia, a Rede D’Or apresentou evolução de 3,5% ante janeiro a março do ano passado e 1,7% frente ao período entre outubro e dezembro.

Já a SulAmérica apresentou aumento de 1% na comparação trimestre a trimestre no número de beneficiários de saúde e odonto, totalizando 5 milhões. Já a sinistralidade consolidada foi de 82,5% no primeiro trimestre deste ano, ganho de 6,1 p.p. na comparação anual e de 2,6 p.p. ante o trimestre encerrado em dezembro de 2023.