Rede D’Or tem leve alta no lucro do 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) – O grupo hospitalar Rede D’Or teve lucro líquido de 396,3 milhões de reais no terceiro trimestre, crescimento de cerca de 5% sobre o desempenho apurado um ano antes, informou a companhia nesta terça-feira.

A empresa teve geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 1,5 bilhão de reais de julho ao final de setembro, expansão de 20% na comparação anual. A margem subiu de 23,7% para 24,9%.

Analistas em média esperavam lucro líquido de 391,5 milhões de reais para a Rede D’Or no trimestre, segundo a Refinitiv.

O lucro foi pressionado por um salto de quase 51% no resultado financeiro negativo, de 684,3 milhões de reais no trimestre, puxado pela alta dos juros e do endividamento.

As despesas gerais e administrativas subiram cerca de 11%, os custos dos serviços prestados cresceram 12% e a receita líquida avançou 14,2%, a 6,06 bilhões de reais.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

