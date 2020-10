Rede D’Or São Luiz adquire 100% da Clínica São Lucas, no Rio de Janeiro

A Rede D’Or São Luiz informou que adquiriu 100% da Clínica São Lucas, localizada no município de Macaé, norte do Estado do Rio de Janeiro. A Clínica São Lucas conta com 55 leitos instalados. Segundo comunicado, o valor atribuído ao ativo é de R$ 67,2 milhões, dos quais serão abatidos as dívidas existentes, já tendo sido consumada a aquisição pela companhia de participação de 75% na Clínica São Lucas, devendo a aquisição dos 25% remanescentes ocorrer após a obtenção de autorização judicial (por ser de titularidade de um espólio).

