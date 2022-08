Rede D’Or espera preços maiores após reajuste de operadoras em linha com IPCA

reuters 16/08/2022 - 12:51 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A Rede D’Or conseguiu fechar os reajustes de contratos com planos de saúde em linha com o IPCA e isso deve ajudar a elevar os preços médios nos próximos meses, disseram executivos do grupo de saúde nesta terça-feira.

A Rede D’Or divulgou na véspera queda de 25% no lucro líquido do segundo trimestre ante um ano antes, para 358,4 milhões de reais, com impacto de forte piora do resultado financeiro. No operacional, o valor médio dos procedimentos caiu 1,3%, com elevação de participação de atendimentos menos complexos por causa da base de comparação – impactada pela Covid-19 – e aquisições.

Paulo Moll, presidente da Rede D’Or, disse em conferência com analistas que o grupo conseguiu reajustes em linha com a inflação com algumas grandes operadoras de saúde clientes da companhia. Os novos valores passaram a valer em julho e agosto, segundo ele.

“É de se esperar que tíquetes médios venham a apresentar evolução positiva mais para frente”, afirmou Otávio Lazcano, diretor financeiro da Rede D’Or. Ele acrescentou que há concentração de negociações com diversas fontes pagadoras na virada do primeiro para o segundo semestres.

Moll disse ainda que a Rede D’Or vem se esforçando para concentrar custos em um menor número de fornecedores e que parte dos efeitos positivos dessas medidas ainda não foram refletidos no segundo trimestre.

Os executivos da Rede D’Or também afirmaram que a dinâmica de mercado no terceiro trimestre segue a mesma do segundo trimestre, com alto volume de atendimentos e hospitais cheios.

No fronte de aquisições, o grupo segue buscando oportunidades, especialmente no segmento de hospitais, afirmaram. A Rede D’Or está em processo de aquisição da seguradora SulAmérica.

No início da tarde, as ações da Rede D’Or caíam 5,5%, a 36,84 reais cada, entre as maiores quedas do Ibovespa, que recuava 0,1%. Os units da SulAmérica perdiam 4,8%, a 27,18 reais.

(Por Andre Romani)