Rede D’or de hospitais anuncia compra de 10% da administradora de plano Qualicorp

A rede de hospitais D’Or São Luiz S.A. assinou nesta quinta-feira contrato para comprar participação minoritária de cerca de 10% das ações da administradora de planos de saúde Qualicorp. Segundo fato relevante divulgado pela Qualicorp, a rede D’Or comprará as ações do atual presidente da Qualicorp, José Seripieri Junior. Não foram divulgados valores no comunicado ao mercado.

Até o negócio ser concluído, Seripieri Junior seguirá como presidente e membro do Conselho de Administração da Qualicorp. Após a aprovação do negócio, diz o fato relevante, o executivo deverá deixar a administração e “permanecerá, como acionista indireto, detendo ações representativas de aproximadamente 9,9% do capital da companhia”.

A venda desses papéis, explica o fato relevante, “não altera as obrigações de non-compete de Seripieri Junior, objeto do acordo celebrado com a Qualicorp em outubro do ano passado”.

A operação será submetida à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).