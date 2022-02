Rede D’Or compra SulAmérica e acelera consolidação no setor de saúde

Por Aluisio Alves

SÃO PAULO (Reuters) – O grupo hospitalar Rede D’Or revelou nesta quarta-feira que acertou a compra da SulAmérica, ilustrando o processo de consolidação do setor de saúde no Brasil acelerado após a pandemia da Covid-19.

A operação, toda em ações, avalia a seguradora em cerca de 13 bilhões de reais e é maior aquisição da Rede D’Or desde que a companhia marcou sua estreia na B3 em maio passado com uma oferta inicial de ações (IPO) de 11,5 bilhões de reais.

O anúncio acontece apenas alguns dias após a conclusão da fusão entre Hapvida e Notre Dame Intermédica, anunciada em fevereiro de 2021.

A própria Rede D’Or tem acelerado seu crescimento por meio de aquisições, incluindo de redes de hospitais menores. Em dezembro, recebeu sinal verde do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para elevar fatia na Qualicorp.

A Rede D’Or também fez oferta para comprar a rede de diagnósticos médicos Alliar no ano passado, mas desistiu da disputa com o empresário Nelson Tanure. A Rede D’Or ainda esteve envolvida em rumores de que estaria negociando a compra da operadora de planos de saúde Amil. [nL1N2TT2HP]

Pela operação anunciada nesta quarta-feira, aprovada pelo conselho de administração das duas empresas, a holding controladora da SulAmérica será extinta e sucedida pela Rede D’Or. Os acionistas da SulAmérica ficarão com 13,5% do capital da Rede D’Or. A transação envolve prêmio de 49,3% aos acionistas da SulAmérica com base em 18 de fevereiro.

Pelos termos do acordo, os controladores da SulAmérica se obrigaram a não negociar proposta concorrente à da Rede D’Or sob pena de multa de 2 bilhões de reais.

A notícia da compra, revelada por um blog do jornal O Globo minutos antes do fechamento do mercado, provocou uma disparada dos papéis das companhias na B3. A unit da SulAmérica avançou 25,2%, enquanto a ação da Rede D’Or cresceu 8,8%.

Saiba mais