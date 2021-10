Rede D’Or compra Hospital Aeroporto, na Bahia, por R$ 230 milhões

A Rede D’Or informou há pouco que adquiriu o Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas/BA, pelo valor de firma (firm value) é R$ 230 milhões.

A previsão de Ebitda para o Hospital Aeroporto é de R$ 20 milhões para os 12 meses subsequentes à operação, com parte das sinergias incorporadas. Segundo a Rede d’Or em fato relevante, o negócio “reforça o compromisso” da instituição com a sua estratégia de expansão e visão de longo prazo.

A operação inclui o imóvel, sede do hospital, com potencial construtivo de expansão de, no mínimo, 200 leitos. Atualmente, o hospital conta com 85 leitos. A aquisição está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

