Rede D’Or amplia parceria com Amil para atender beneficiários em mais unidades

A Rede D’OR São Luiz vai ampliar a parceria com a operadora de planos de saúde Amil, com o credenciamento ou ampliação do credenciamento em 20 hospitais e um centro oncológico, a partir da próxima segunda-feira, 10.

Alguns hospitais nunca tiveram credenciamento na Amil, como Glória D’Or e Niterói D’Or, no Rio de Janeiro, e mais três unidades da linha Star, como Copa Star, também no Rio, Vila Nova, em São Paulo, e DF Star, em Brasília. Serão 1,3 milhões de pessoas beneficiadas pela ampliação entre as duas empresas.

Veja também