Rede de supermercados Dia decide fechar 343 lojas no Brasil

A rede espanhola de supermercados Dia anunciou nesta quinta-feira (14) a decisão de fechar a maior parte de suas lojas em funcionamento no Brasil. De um total de 587 lojas ativas, 343 serão fechadas, concentrando a operação apenas em São Paulo.

Após 23 anos de presença no país, a Distribuidora Internacional de Alimentos, disse que a medida ocorre após os persistentes resultados negativos da subsidiária brasileira, e reafirmou sua intenção de focar nos seus principais mercados.

São “lojas de baixo desempenho”, especificou a companhia em comunicado assinado pelo seu diretor financeiro, Guillaume Marie Didier, apontando que, após esses fechamentos, vai analisar alternativas estratégicas para o restante de seus negócios no Brasil.

Separadamente, em comunicado à imprensa, o grupo Dia disse que estava ajustando o número de lojas no país para focar na região de São Paulo, onde concentra sua operação e onde continuará operando 244 unidades.

“Dessa forma, o grupo ajusta seu escopo no país para concentrar seus negócios na região de São Paulo, onde o negócio tem uma maior rentabilidade e a concentração de lojas permite capitalizar a rede logística e a redução de custos”, disse.

No ano passado, em meio a rumores de venda da operação brasileira, o Dia anunciou a chegada de Sébastien Durchon como CFO no país. O francês foi CFO do Carrefour Brasil. Neste ano, Durchon assumiu como CEO.

Para manter as lojas no estado de São Paulo, o centro de distribuição de Osasco vai continuar operando. Também continuarão funcionando o programa de fidelidade Clube Dia e a venda de produtos de marca própria, uma característica muito forte da rede espanhola.

A entidade anunciou em agosto a sua saída de Portugal, onde vendeu os seus quase 500 supermercados. Em fevereiro, a rede de supermercados reduziu seu prejuízo líquido anual para 30 milhões de euros, ante prejuízo de 124 milhões de euros registrado em 2022.

