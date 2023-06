Rede de farmácias Walgreens traz lucro mais fraco que esperado e reduz projeção para ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2023 - 17:28 Compartilhe

A rede de farmácias Walgreens Boots Alliance divulgou lucro mais fraco do que o esperado e reduziu a sua previsão de lucro para o ano todo nesta terça-feira, 27, dizendo que os compradores se tornaram mais cautelosos.

A varejista divulgou lucro ajustado por ação de US$ 1 no terceiro trimestre do ano fiscal, encerrado em 31 de maio.

Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro de US$ 1,07 por ação.

As vendas subiram 8,6% no mesmo período do ano anterior, para US$ 35,4 bilhões, um pouco acima dos US$ 34,3 bilhões estimados.

Uma queda na demanda por serviços relacionados à pandemia da covid-19 e consumidores cada vez mais cautelosos e focados em valor estão por trás dos números.

Os investidores estão mais focados no que está por vir e a Walgreens disse que está reduzindo sua perspectiva de ganhos ajustados para um intervalo de US$ 4,00 a US$ 4,05 por ação, de US$ 4,45 a US$ 4,65 por ação, para refletir as condições mais “desafiadoras” do consumidor. Fonte: Dow Jones Newswires.

