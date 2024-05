Rede de estabelecimentos credenciados da Ticket sobe 16% em um ano, para 720 mil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2024 - 16:58 Para compartilhar:

A Ticket, marca da Edenred Brasil de vale-refeição e vale-alimentação, registrou crescimento de 16% no seu número de estabelecimentos credenciados, alcançando 720 mil em dezembro de 2023 ante mesmo período de 2022. A simplificação do processo para credenciamento, com modernização se iniciando em 2017, foi o principal impulsionador, segundo Jean Castro, diretor de Rede de Estabelecimentos da Ticket.

“Antes da digitalização, iniciada em 2017, o estabelecimento que gostaria de ser credenciado precisava enviar documentação em papel e era mais complexo. Agora passou a ser 100% online: quem quiser se credenciar, basta ter um smartphone e preencher CNPJ, dados bancários para receber reembolso, e dados da maquininha”, afirma Castro, em entrevista ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A Edenred soma mais de 2 bilhões de euros (cerca de R$ 10,90 bilhões) investidos em inovação tecnológica desde 2016 nos 45 países em que atua. Em 2023, o montante investido teve aumento de 26% em relação a 2022.

Outra novidade, implementada no segundo semestre de 2023, foi o Painel de Desempenho, que compila dados para estabelecimentos parceiros entenderem melhor o perfil de clientes.

“O painel também dá recomendações automáticas, baseadas em técnicas de Advanced Analytics, para sugerir caminhos para que os estabelecimentos ampliem o faturamento e o número de clientes”, afirma Castro, acrescentando que a iniciativa tende a fidelizar ainda mais os estabelecimentos parceiros.

Segundo o diretor de rede de estabelecimentos da Ticket, os benefícios de refeição, alimentação e transporte são, historicamente, os que têm maior participação de mercado. Contudo, “nos últimos anos, as empresas também têm procurado inovar, buscando, por exemplo o Ticket Super Flex, que une restaurante, alimentação, home office, educação e bem-estar em um único cartão de benefício”.

No primeiro trimestre de 2024, a área de Benefícios e Engajamento teve um faturamento global de 408 milhões de euros (R$ 2,2 bilhões) em receita operacional, que corresponde a um aumento de 17,1% (like-for-like) no comparativo com o mesmo período do ano passado.