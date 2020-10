Rede de academias de CR7 descumpre normas contra o Covid-19 Segundo canal televisivo da Espanha, alguns dos centros esportivos mantidos pelo craque português no país estariam desrespeitando as regras de segurança

O craque Cristiano Ronaldo deve ter dores de cabeça com a rede de academias que mantém na Espanha, nos próximos dias. A “CR/ Fitness by Crunch” foi notificada por não cumprir normas de prevenção contra o Covid-19, em algumas das unidades, uma delas fica situada em pleno Centro de Madri. As informações são do canal de Tv espanhol Telecinco.

Segundo o programa televisivo sete pessoas estavam sem máscaras em uma das salas de musculação e a distância de segurança entre os alunos não estava sendo respeitada.

A notícia pegou de surpresa alguns dos vizinhos que vivem nos arredores das academias.

– Acho lamentável, assim não dá. Se eu fosse o Cristiano Ronaldo estaria muito irritado – disse um dos entrevistados pela reportagem.

