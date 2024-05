Reddit tem receita bem acima do esperado, e ações disparam quase 15% no after hours em NY

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/05/2024 - 17:58 Para compartilhar:

As ações do Reddit subiram no final do pregão desta terça-feira, 7, depois que o site de mídia social público publicou resultados melhores do que o esperado para o trimestre. O Reddit relatou receita de US$ 243 milhões, um aumento de 48% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, e bem acima da previsão consensual de US$ 214 milhões. A empresa perdeu US$ 575,1 milhões no trimestre, refletindo custos relacionados ao IPO.

O lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização foi de US$ 10 milhões, contra um prejuízo de US$ 50,2 milhões um ano antes.

Os usuários ativos semanais foram 306,2 milhões, um aumento de 40%. Os usuários ativos diários aumentaram 37%, para 82,7 milhões.

Para o próximo trimestre, o Reddit espera receitas entre US$ 240 milhões e US$ 255 milhões, bem acima do consenso de Wall Street de US$ 227,5 milhões. A empresa vê o Ebitda ajustado variando do ponto de equilíbrio a US$ 15 milhões positivos.

No after hours em Nova York, às 17h41 (horário de Brasília), as ações subiam 14,75%, a US$ 56,60, em comparação com o preço de oferta pública inicial de US$ 34 em março. Fonte: Dow Jones Newswires.