Reddit supera expectativa de receita e tem recorde de usuários no 2º tri, mas ação cai em NY

O Reddit teve prejuízo de US$ 10,1 bilhões no segundo trimestre de 2024, o equivalente a prejuízo de US$ 0,06 centavos por ação. O valor, porém, ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previa um trimestre pior, com prejuízo de US$ 0,32 por ação.

Em sua segunda divulgação de resultados desde a oferta pública inicial (IPO), a companhia com sede em São Francisco registrou alta de 54% na receita contra mesmo período do ano anterior, a US$ 281,4 milhões.

Para o terceiro trimestre, o Reddit disse esperar receita entre US$ 290 milhões e US$ 310 milhões. A projeção é maior do que a esperada por analistas, que apostavam em algo em torno de US$ 282 milhões para o período.

O Reddit também disse que os usuários ativos diários aumentaram 51%, para um recorde de 91,2 milhões, acima dos 84 milhões esperados pelos analistas.

Apesar dos números acima da expectativa, às 17h55 (de Brasília), os papéis do Reddit caíam 3,22% no after hours de Nova York.