Reddit fixa IPO em US$ 34 por ação e é avaliado em US$ 6,4 bilhões

O Reddit, popular site de mídia social agregadora de notícias, fixou o preço de sua oferta pública inicial em US$ 34 por ação. A esse preço, o Reddit seria avaliado em US$ 6,4 bilhões, segundo a companhia.

O Reddit está levantando US$ 519,4 milhões com a venda de quase 15,3 milhões de ações. Outros investidores do Reddit estão vendendo 6,7 milhões de ações adicionais por meio do IPO. As ações devem começar a ser negociadas quinta-feira na Bolsa de Valores de Nova York, sob o ticker RDDT.

O IPO do Reddit ocorre um dia depois de outro unicórnio, o provedor de infraestrutura de inteligência artificial Astera Labs, estrear com um ganho de 72% em suas ações.

Mesmo assim, o IPO é visto com cautela por investidores. A empresa ainda está perdendo dinheiro, e o crescimento de suas receitas abrandou em 2023. O Reddit também gera quase todas as suas vendas a partir de publicidade, que é um mercado considerado inconstante e cíclico. As preocupações sobre a regulamentação da inteligência artificial nos EUA também podem ser um problema.

